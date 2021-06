Erik Rubín publica video para aclarar supuesta infidelidad a Andrea Legarreta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la circularon en redes sociales de unas imágenes en las que Erik Rubín está bailando junto a una chica y que esto desató rumores de una supuesta infidelidad, el exTimbiriche aclaró que no tiene ningún vínculo con la joven.

“La verdad es que no tenía planeado dar explicaciones, pero me han estado buscando por todos lados para que dé mi declaración sobre este asunto, que la verdad se me hace lo más absurdo del mundo“, dijo en un video que hizo público a través de Instagram.

El cantante también comentó que se vio en la necesidad de aclarar la situación porque estaban agrediendo en redes a sus hijas, Mía y Nina, así como a su esposa Andrea Legarreta y a él.

“Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum. Me fui con mi papá a cerrar un negocio allá y precisamente uno de los socios me llevó a conocer los restaurantes que están de moda en Cancún, porque precisamente con uno de ellos vamos a hacer otras cosas.

“Sucede que en todas estas noches me habré tomado fotos, he bailado y saludado a muchísima gente. Y dentro de toda esta gente que saludé y con la cual conviví, tomaron una foto en la que yo aparezco platicando con una chica. Esta chica además sale con uno de mis amigos, inclusive ella hizo un boomerang, estábamos en un lugar público y habré estado esa noche en esa mesa no más de cinco minutos“, aclaró.

El cantante se decepcionó porque esta situación llegó a redes sociales de una forma que no sucedió.

“(Dicen) que yo, que infiel, que ¿qué ando haciendo sin Andrea? Les cuento que sí somos pareja, pero cada quien somos individuos, que cada quien hace sus cosas, sus sueños, sus carreras.

“No sé qué relaciones tengan con sus parejas o esposo en las cuales no les permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, ese no es nuestro caso”, declaró.

Rubín señaló que su esposa confía en él y que no hay ese tipo de problemas.