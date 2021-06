Falsos repartidores ataron a residentes mayores y robaron $100 mil en una casa en El Bronx

Tres ladrones armados posando como repartidores entraron en la casa de una pareja mayor en El Bronx (NYC), la ataron y amenazaron a punto de pistola y se llevaron $100,000 dólares.

Los sospechosos aparecieron en East 177th Street y Cross Bronx Expressway en Van Nest alrededor de las 8:20 a.m. a.m. del 7 de junio, y uno de ellos afirmó que tenían una entrega asignada para esa residencia, dijo ayer NYPD.

Cuando un hombre de 61 años abrió la puerta, los invasores entraron en la casa -uno de ellos mostrando un arma- y lo forzaron hasta una habitación trasera, donde se encontraba su esposa.

El señor mayor fue atado y a ambas víctimas fueron amenazadas con la pistola, mientras dos de los sospechosos buscaban objetos de valor en la residencia. El trío agarró $100,000 dólares en efectivo y huyó en una camioneta SUV blanco, según el video de vigilancia, reportó New York Post.

Ambas víctimas rechazaron la atención médica. No está claro si los ladrones sabían de la presencia de tanto dinero en efectivo en esa casa.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED-HOME INVASION: 6/7/21 at approx. 8:20 AM, vicinity of E 177 St & Cross Bx Expway @NYPD43PCT Bronx. Suspects pretended to make a delivery then displayed firearms, tied the victims up & stole property. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/EFDTyJz4sh

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 23, 2021