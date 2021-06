María Celeste revela la razón por la cual se fue de Primer Impacto, exitoso programa de Univision

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

María Celeste conquistó Univision, después hizo lo mismo con Telemundo. Ambas cadenas hispanas la dejaron ir y ahora la famosa conductora de Primer Impacto y Al Rojo Vivo se une a la familia de CNN en Español. “Con mucho orgullo y entusiasmo les digo primero a ustedes que me uno a la cadena CNN en Español. Así que ahora mi potencial audiencia crece a 50 millones de televidentes a través de mundo”, dijo Arrarás a través de Instagram.

A CNN en Español también llega Don Francisco, quien también realizó el mismo recorrido que Arrarás, de Univision a Telemundo. Ahora los estas dos personalidades de la televisión formarán parte de lo que CNN en Español ha bautizado como “Domingos de gigantes”, un bloque de programación que incluye el programa “CNN Docufilms con María Celeste Arrarás” y entrevistas personales con famosos realizadas por Don Francisco.

Sin embargo, y gracias a este nuevo proyecto María Celeste Arrarás conversó con el programa Chisme No Like, y en plática con Javier Ceriani reveló la razón por la cual se fue de Primer Impacto. Según expuso la periodista, ella no soportaba tener que dar noticias relacionadas con brujos. Dar este tipo de información se convirtió en una tendencia, según relató. Y ella se opuso cómo pudo y cuánto pudo a que esto se convirtiera en una constante en Primer Impacto. Sin éxito alguno.

“Yo me fui de Primer impacto porque yo no podía soportar los brujos, los fantasmas, los ovnis, los marcianos y los duendes”, dice María Celeste. Pero la puertorriqueña no tuvo éxito con esta lucha, ya que para ese entonces ella no tenía una posición de poder en la cadena ni en el programa de Univision.

Por esta razón, cuando llegó a Telemundo y creo su programa Al Rojo Vivo, buscó tener un cargo de peso editorial para tener mayor injerencia en lo que se transmitía como noticia en su producción. También admite que tuvo que haber flexibilidad de su parte. María Celeste tuvo que ceder y permitir que este contenido entrara, ya que ella no era la única con poder de decisión. Expone que sino lo hacía también su opinión se vería más como una dictadura, cuando en realidad siempre hubo democracia, esto en relación al programa de Telemundo.

Arrarás asegura que compartir este tipo de contenido con la audiencia hispana tiene un propósito claro, y es el rating. También dijo que tomar ese camino, para ella, no era ético: “Siempre me han parecido que es tratar de coger un rating en base de embrutecer a la audiencia”, sentenció Arrarás en su plática con Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Aquí la entrevista de María Celeste con Chisme No Like.

