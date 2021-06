Muere hombre de Illinois en el Gran Cañón, es el segundo fallecimiento en menos de una semana

Un hombre de 60 años murió tras realizar una caminata en el Gran Cañón, informaron las autoridades, lo que sería el segundo deceso en menos de una semana en el Parque Nacional.



El hombre fue identificado como William Smith, de 60 años, residente de Osweg, Illinois, quien completó una caminata hasta Ooh Ahh Point.



Los hechos se registraron el pasado martes, a la 1:20 (tiempo local) cuando en el Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón se recibió una llamada, pidiendo ayuda porque un hombre presentó una emergencia, a una media milla del sendero South Kaibab.

El hombre colapsó tras la caminata, declaró al New York Post, Joelle Baird, la portavoz del Parque Nacional del Gran Cañón.

Smith caminaba al menos con otra persona cuando se presentó la emergencia.



La portavoz aseguró que el día que murió Smith, la temperatura máxima en el Gran Cañón fue de aproximadamente 85 grados Fahrenheit, la cual estuvo dentro de lo normal para el mes de junio.



Aunque reconoció Baird, que “las temperaturas suben levemente a medida que se ingresa al cañón”.

