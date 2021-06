Acusan a profesora de Texas de tener relaciones sexuales con un alumno de 16 años 

Autoridades de Texas acusan a una profesora de tener relaciones sexuales con uno de sus alumnos de 16 años, en varias ocasiones, durante la primavera pasada.

La profesora fue identificada como Katrina Louisa Maxwell, quien impartía clases en la escuela secundaria CE King, de acuerdo a lo publicado por KPRC2 Houston.



Maxwell admitió ante la policía que sostuvo relaciones sexuales con su alumno de 16 años, destacan unos documentos judiciales, a los que tuvo acceso el sitio Click2Houston.

Por eso la profesora es acusada de asalto sexual contra un menor de edad, destacaron las autoridades.

De acuerdo a los reportes judiciales, fue un trabajador del CE King, quien reportó la presunta relación entre la profesora y el alumno de 16 años.



Incluso, de acuerdo al testimonio del trabajador, la profesora llegó a mostrar sus celos cuando el estudiante estaba con su novia.

En una ocasión, dijo, le aventó unas tijeras al alumno porque tenía sentada en sus piernas a su novia., de acuerdo a lo publicado por New York Post.

