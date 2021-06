Dos adolescentes acusados de emboscada fatal a alumno saliendo de clases en Nueva York

Dos adolescentes fueron acusados ​​el jueves de cargos de asesinato luego de que presuntamente tendieron una emboscada fatal a un alumno de 17 años y le dispararon al salir de clases en Brooklyn (NYC).

Devonte Lewis estaba afuera de la escuela autónoma “Urban Dove” en Midwood el pasado 29 de abril cuando fue baleado justo después de salir de clases, dijo el fiscal de distrito Eric González. Un video supuestamente captó a ambos sospechosos abriendo fuego y disparando, incluso después de que Lewis cayó al suelo.

“Éste es un caso trágico e impactante en el que los acusados, de sólo 15 y 16 años, supuestamente le quitaron la vida a un estudiante de 17 años, disparándole descaradamente en el medio del día fuera de una escuela secundaria”, resumió el fiscal González. “Nunca aceptaremos este tipo de violencia a sangre fría en las calles de Brooklyn y ahora buscaremos justicia para esta joven víctima cuya vida fue truncada sin sentido”.

Lewis era un estudiante de primer año en esa escuela y acababa de comenzar un trabajo de mantenimiento con la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), agregó González, sin informar sobre el motivo del crimen.

Los adolescentes sospechosos fueron detenidos sin derecho a fianza después de su lectura de cargos. El mayor de los dos enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable del cargo más alto, dijeron los fiscales. El menor, debido a su edad, enfrenta hasta 15 años de prisión, acotó Pix11.

‘I can’t reach out and touch my child anymore,’ mom grieves for teen son, Devonte Lewis, shot dead outside Brooklyn's Urban Dove Charter Schoolhttps://t.co/xiWHTpWqpV

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 21, 2021