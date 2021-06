“El ego sobredimensionado de Mbappé es problemático”, llegó una dura crítica para el delantero de Francia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La selección francesa clasificó a los octavos de final de la Eurocopa 2020 como primera del Grupo F y solo ganó un partido gracias a un autogol. La falta de gol y varias actitudes de Kylian Mbappé sacó de sus casillas al exjugador del PSG Jérôme Rothen, quien arremetió contra el delantero blue.

Rothen ahora se desempeña como comentarista en la cadena RMC Sports y no tuvo reparo en decir que esta no es “la Euro de Mbappé”. También mencionó que su “ego sobredimensionado” es problemático para el ambiente que se vive en el vesuario.

“Que él es el líder en el campo…, no hay problema (…) pero que eso exceda el terreno de juego, me molesta”, indicó Rothen, quien también le otorgó parte de la culpa al técnico Deschamps. “Es asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y no estar centrado”, agregó.

🗣💬 "Est-ce que Mbappé fait un bon Euro ? Non. On attend beaucoup mieux de lui. Et qu'est-ce qu'il vient foutre à tirer les coup francs directs ?" 💥 Gros coup de gueule de Jérôme Rothen sur Kylian Mbappé pic.twitter.com/SwU9FPb7zk — Rothen Régale (@RMCRothenRegale) June 25, 2021

También se mostró su inconformidad por la libertad que tiene Mbappé de acaparar todo el protagonismo de la selección gala: “¿Deberíamos dejar que Mbappé lanzara los saques de esquina y las faltas. Todo el mundo piensa que Mbappé es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si lo incluyes dentro de la primera categoría, no te puedes conformar con algunos destellos de Griezmann en el empate ante Hungría o las acciones de Benzema”.

Mbappé no ha marcado goles en lo que va de la Eurocopa y Francia tuvo un juego dudoso. Ganó 1-0 a Alemania con autogol de Hummels, empató 1-1 contra Hungría y 2-2 contra Portugal gracias a un doblete de Benzema.

