Cristiano Ronaldo cerró la fase de grupos como goleador de la Euro y alcanzó a Ali Daei como máximo goleador de selecciones

Cristiano Ronaldo alcanzó uno de los pocos récords que aún no había alcanzado: convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones. Con su doblete ante Francia para asegurar la clasificación de Portugal a los octavos de final de la Eurocopa, “CR7” igualó al iraní Ali Daei con 109 anotaciones con su combinado nacional. Siempre Cristiano.

Cristiano adelantó a Portugal al minuto 31′, ejecutando de forma perfecta un tiro penal concedido por el árbitro Mateu Lahoz.

Francia remontó y con el 1-2 parcial, sumado a un momentáneo triunfo de Hungría sobre Alemania, estaba dejando a Portugal fuera de la Eurocopa 2020. Pero volvió a aparecer Cristiano, fabricando un penalti tras un centro que impactó en la mano de Jules Koundé.

El capitán de la selección portuguesa no erró: nuevamente engañó a Hugo Lloris y logró el empate definitivo, con el que Portugal se salvó de la eliminación y obtuvo su cupo a octavos de final.

Y por supuesto, con su segundo tanto de la noche igualó al iraní Ali Daei como máximo goleador de selecciones. Un hito histórico conseguido en un momento crítico. Cristiano se encargó de alinear a los planetas para agigantar su leyenda en un escenario especial.

Cristiano Ronaldo concluyó la fase de grupos de la Eurocopa 2020 como máximo goleador del certamen, marcando cinco goles en tres partidos. Con su doblete tomó distancia de sus contrincantes en la lucha por la bota de oro de la competencia: Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Patrik Schick, Georginio Wijnaldum y Emil Forsberg; todos con tres tantos.

Indiscutiblemente, “El Bicho” cargó con el peso de Portugal a lo largo de la primera ronda. Colaboró en seis de los siete goles que marcó su selección, pues a los cinco tantos ya mencionados se le añade una asistencia, que sumó ante Alemania.

Ronaldo ha anotado 47 goles en los últimos 45 partidos con la selección de Portugal. Un ritmo que escapa del alcance del resto de futbolistas.

El nivel de dificultad aumentará en octavos de final, instancia en la que Portugual se medirá ante Bélgica, una de las tres selecciones que ganó todos sus partidos en la fase de grupos. Dicho encuentro se disputará el próximo domingo 27 de junio.

Cristiano Ronaldo tendrá la oportunidad de convertirse en líder en solitario de la tabla de máximos anotadores en el fútbol de selecciones, a la vez que tendrá la responsabilidad de continuar guiando a Portugal a la defensa de la Eurocopa.

