NYPD busca a pervertido que atacó a mujer dentro de una tienda en Brooklyn

La policía de Nueva York está buscando a un hombre que abusó sexualmente de una clienta dentro de una tienda en Brooklyn.

El descarado atacante se ubicó detrás de la víctima y comenzó a “lamerle las nalgas” cuando ella se inclinó para agarrar un artículo del refrigerador en el negocio ubicado en Sutter Avenue cerca de Van Sinderen Avenue, en el vecindario Brownsville, alrededor de las 2 p.m. del miércoles, reportó New York Post.

El sospechoso salió de la tienda y no está claro en qué dirección huyó. NYPD divulgó anoche un video en procura de su captura, donde se ve acción abusiva y la reacción de la mujer.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Sex Abuse inside of 452 Sutter Avenue. #Brooklyn @NYPD73pct on 6/23/21 @ 1:52 PM Perpetrator approached the victim from behind and licked her buttocks as she bent over and fled. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/Ekc05NYXaL

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 25, 2021