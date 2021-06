Sube a 3 la cifra de muertos en el edificio derrumbado en Miami, continuarán tareas de rescate durante la noche

Al menos 3 personas murieron y 99 continúan desaparecidas, según medios locales, aunque las autoridades mantienen la cifra de 1 muerto a causa del derrumbe parcial de un edificio de viviendas de 12 plantas en Surfside, en el condado de Miami-Dade en Florida, donde los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

Pese a que las autoridades mantienen la cifra de un muerto, canales de televisión locales como WPLG elevan a tres los fallecidos tras el desplome por causas no determinadas del edificio Champlain Towers, en la citada ciudad aledaña a Miami Beach.

Un ala del edificio de 12 pisos en la comunidad de Surfside se derrumbó con un rugido alrededor de la 1:30 a.m. del miércoles.

Al final de la tarde, casi 100 personas seguían desaparecidas, dijeron las autoridades, lo que generó temores de que el número de muertos podría aumentar considerablemente. Los funcionarios de emergencia no sabían cuántos había en la torre cuando cayó y también están pidiendo a las personas que llamen al 305-614-1819 si tienen familiares cuyo paradero se desconoce.

Charles Kesl, el comisionado de Surfside, dijo que tiene la esperanza de que más personas puedan ser rescatadas de los escombros del edificio parcialmente derrumbado en su comunidad, pero “de manera realista, no estoy seguro de cuántos o si alguien será recuperado y encontrado con vida”.

Han pasado aproximadamente 21 horas desde el desastre, pero el alcalde de Surfside, Charles Burkett dijo que tiene la esperanza de que los socorristas aún puedan salvar a las personas atrapadas entre los escombros. Burkett dijo que la lluvia puede complicar los esfuerzos, pero las autoridades “seguirán adelante”.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021