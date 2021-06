Colombiano ‘Superman’ López fue de los grandes afectados de la caída masiva del Tour de Francia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Accidentado comienzo en el Tour de Francia tuvo el colombiano Miguel Ángel ‘Superman’ López al verse involucrado en un par de caídas en la primera etapa de la vuelta, que ganó Julian Alaphilippe desde Brest hasta Landerneau.

El líder del Movistar Team estuvo en la primera caída provocada por una aficionada a más de 40 kilómetros para la meta, una imprudencia que condicionó la etapa debido a la gran cantidad de corredores que rozaron el asfalto. Luego se quedó cortado en medio de la segunda caída multitudinaria a 8 kilómetros del final.

Su equipo lo informó debidamente en las redes sociales, una segunda caída que le hizo perder 1:49 del líder ‘Lulu’ Alaphilippe. Sin embargo, él se mostró optimista: “Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya se rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude”, dijo en Ciclismo a Fondo.

Sabe que tendrá mucho por hacer de ahora en adelante, pero sus objetivos en Francia son los mismos: “Falta bastante Tour. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días”.

#TDF2021: Contrariamente a lo informado en un principio, @SupermanlopezN sí se vio retenido por la segunda de las montoneras, en la aproximación final a Landerneau, lo que le hizo perder el 1'50" aprox. con el que alcanzó la línea de meta. Mala suerte para el boyacense 😔 pic.twitter.com/xZTp80GyTm — Movistar Team (@Movistar_Team) June 26, 2021

“Cuando veo las imágenes en los medios pienso corrimos con suerte. Gracias Movistar Team por ponerle toda, Marc Soler espero estés bien, vamos que tenemos muchos días por delante y mucho coraje por demostrar #RodamosJuntos. A los aficionados: ver y no tocar se llama, respetar”, escribió en sus redes sociales.

Cuando veo las imágenes en los medios pienso corrimos con suerte. Gracias @Movistar_Team por ponerle toda, @solermarc93 espero estes bien, vamos que tenemos muchos días por delante y mucho coraje por demostrar #RodamosJuntos A los aficionados: ver y no tocar se llama, respetar. pic.twitter.com/CpAzgvkDNJ — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) June 26, 2021

Así les fue a los latinoamericanos

Solo Higuita dormirá esta noche entre los 10 mejores al finalizar octavo a 18 segundos del líder. Chaves es undécimo, Urán 16 y Quintana 17. Richard Carapaz llegó en el segundo lote de los favoritos y quedó a 13” del liderato, estacionado en la casilla 22.

Finalmente ‘Superman’ López, que solo sufrió unos rasguños en la caída, saldrá este domingo en la casilla 41 de la general a 1:49. Este domingo, en la etapa 2, habrá doble subida al Muro de Bretaña y de bajada más 2 kilómetros con media de 6,9%. Será otro final lleno de expectativa y cuidado.