Imperdible: un cartel de una aficionada provocó el accidente más insólito del Tour de Francia 2021

Este sábado comenzó una edición más del Tour de Francia. Sin embargo, no se tuvo que esperar mucho tiempo para ver la primera caída masiva de ciclistas. Pero en esta ocasión hubo un protagonhttps://eldiariony.com/tema/tour-de-francia/ista inesperado. El cartel de una fanática fue el culpable de que muchos ciclistas cayeran al suelo con el siempre existente riesgo de sufrir lesiones.

A penas iniciaba la competencia y el pelotón rodaba bastante compacto. Uno de los grandes peligros en estas circunstancias. Sin embargo, la imprudencia de una aficionada generó un gran caos y una enorme montonera en el transcurso de la primera etapa del Tour.

Las imágenes hablan por si solas. El cartel golpeó a Tony Martin, ciclista del Jumbo, lo que produjo que este cayera al suelo y, evidentemente, generara un efecto dominó entre los demás competidores que marchaban detrás del alemán. Casi un centenar de corredores cayeron al suelo.

“Espero que Omi y Opi estén orgullosos de ti … Aunque en una nota seria; Es genial ver que todavía hay muchos espectadores que aman nuestro deporte y nos animan, pero por favor, ¡quédense a un lado de la carretera, no en la carretera!“, expresó en su cuenta de Twitter el belga, Jasper Stuyven, con relación al incidente.

I hope Omi & Opi are proud of you..

On a serious note though; great to see still many spectators are loving our sport and cheering for us, but please, stay on the side of the road, not on the road! pic.twitter.com/0sU4yKR3nk

— Jasper Stuyven (@Jasperstuyven) June 26, 2021