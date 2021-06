La UEFA reconoció la actuación del árbitro que lideró el protocolo de atención para Eriksen

En la Eurocopa 2020 se vivió uno de los momentos más críticos en los últimos años en medio de un partido de fútbol, debido al desvanecimiento de Christian Eriksen en el juego Dinamarca vs. Finlandia. Anthony Taylor, árbitro de ese duelo, actuó de manera oportuna para activar el protocolo y la UEFA lo reconoce.

Taylor es un inglés de 42 años de edad y fue duramente criticado en Italia por su designación como juez en el duelo Italia vs. Austria de los octavos de final de la Eurocopa 2020. Sin embargo, el presidente del Comité de Árbitros UEFA, Roberto Rosetti, tuvo palabras de elogios.

⚽ “We are extremely pleased with the standard of refereeing that we have seen at the EURO so far.”

UEFA's chief refereeing officer Roberto Rosetti has given an update ahead of the #EURO2020 knockout stages.

✅ Fewer fouls

✅ Fewer yellow cards

✅ VAR working well

— UEFA (@UEFA) June 25, 2021