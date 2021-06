Pandillero “Revólver” de la Mara Salvatrucha MS-13 se declaró culpable de homicidios a machetazos en “citas de amor” en Nueva York

Elmer Gutiérrez, un conocido miembro de la pandilla callejera MS-13 apodado “Revólver”, se declaró culpable de participar en el asesinato brutal de dos jóvenes en diciembre de 2018 en Far Rockaway (Queens) y Lawrence (Long Island).

Gutiérrez, residente de Valley Stream de 21 años, admitió su culpa en los cargos de asesinato en segundo grado y conspiración en primer grado, el miércoles. Será sentenciado el 10 de agosto. Se espera que la condena de prisión sea de 20 años a cadena perpetua. La fiscalía del condado Nassau recomendó una pena mínima de 31 años.

“Elmer Gutiérrez y sus coacusados ​​planearon metódicamente el asesinato de Ian Cruz por supuestamente faltarle el respeto a la MS-13″, dijo la fiscal de distrito interina Joyce Smith en un comunicado de prensa. “Apenas dos días después, Gutiérrez le cortó el cuello a Harold Sermeño, de 17 años, con un machete, después de que la víctima recibiera varios disparos. Esta violencia sin sentido no tiene cabida en nuestra comunidad, y agradezco a nuestros socios en NYPD, NCPD (Policía del condado Nassau), la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens y el FBI Long Island Gang Task Force, por ayudar a resolver estos dos asesinatos”.

El 15 de diciembre de 2018 Cruz, un residente de Far Rockaway de 23 años considerado enemigo de la MS-13, fue atraído al parque Bayswater Point en Far Rockaway, con la promesa de drogas y sexo.

Cruz habría sido seducido por una joven que entonces tenía 13 años y luego caminó hacia el parque, mientras que Yonathan Sánchez, Carlos Guerra y supuestamente un adolescente de 15 años estaban esconidos en el parque, armados con cuchillos. Sánchez salió de entre los arbustos y le disparó a Cruz cuatro veces en la cabeza con un revólver calibre 22, según la fiscalía.

Los atacantes se llevaron las pertenencias de Cruz y huyeron a un apartamento de Nameoke St en Far Rockaway, donde vivían Sánchez y Guerra. Gutiérrez ayudó a planificar el asesinato de Cruz, pero no pudo estar allí la noche del crimen, dijeron las autoridades.

Cruz fue encontrado por un visitante del parque al día siguiente, en ropa interior y encima de una manta. Dos días después, Sermeño (17) fue atraído al Centro Comunitario Five Towns en Lawrence. Allí, él y la misma joven de 13 años llegaron a un parque y comenzaron a beber y fumar en una mesa de picnic. En ese momento, Sánchez emergió y le disparó a Sermeño cuatro veces en la cabeza y una vez en el pecho. Gutiérrez luego también cortó el cuello de la víctima con un machete. Sermeño fue encontrado a la mañana siguiente por una persona que paseaba a un perro.

Sánchez (25) fue sentenciado a un mínimo de 34 años en julio de 2020. El caso contra Guerra (21) está pendiente, informóLong Island Herald.

Long Island, zona vecina a NYC, es una de las áreas con mayor presencia de MS-13 en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de asesinatos y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

A fines de mayo, el hogar de una joven policía NYPD hispana fue acribillado de madrugada en Brentwood por presuntos miembros de la pandilla MS-13 vinculados al novio de su hermana.

