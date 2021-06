Bill de Blasio desata críticas por borrar foto en Twitter, ya que sus lentes de sol revelaron qué estaba viendo

El alcalde Bill de Blasio desató burlas y críticas en Twitter, después de que publicara una foto en Twitter portando lentes de sol, pero cuyo reflejo mostraban el pecho de una mujer.

El demócrata borró la imagen, pero fue demasiado tarde, pues los usuarios ya habían compartido la imagen y haciéndola viral. Las críticas hacia el alcalde se intensificaron por el comentario sobre el futuro de Nueva York, el cual consideró “brillante”, aunque está actualmente asolado por el alza del crimen, ataques raciales y agresiones el Subway.

“¡El futuro de la ciudad de Nueva York es tan brillante que debo usar gafas de sol!”, escribió. La siguiente es la segunda imagen que publicó el alcalde.

The future of New York City is so bright I gotta wear shades! #SummerOfNYC pic.twitter.com/CMvNBOY0Yo

Alguien le preguntó al alcalde por qué había borrado la foto original durante su visita a Bushwick Pool, en Humboldt Street, donde lució un sombrero Panamá y una camisa hawaiana abotonada color melocotón con manchas azules y unos shorts Russell Athletic.

“Bill, ¿por qué borraste la foto original? ¡Estaba tan chula!”, escribió el usuario @z00mz00mer cuyo tuit se volvió viral y contiene un video de TikTok que hace un zoom a la imagen original, donde se ve el pecho de la mujer.

bill, why did you delete the first one? it was so pimp! pic.twitter.com/W73en62X7p

— Only Living Boy in NY (@z00mz00mer) June 26, 2021