CBP incauta $42,000 dólares de viajeros que escondían el dinero hasta dentro de zapatos en la maleta

Hay personas que colocan calcetines dentro de zapatos que llevan en la maleta, a fin de ahorrar espacio, pero algunos viajeros esconden cosas que deberían reportar a las autoridades, como miles de dólares que superan la cantidad máxima con la que pueden viajar sin informar.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron $41,933 en moneda no declarada recientemente a viajeros que se dirigían a Jamaica en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall (BWI) de Baltimore Washington.

El monto se encontró en tres incidentes en el Aeropuerto BWI, el más reciente de $15,433 el 23 de junio de 2021.

“Aunque no hay límite para la cantidad de dinero que los viajeros pueden llevar al cruzar las fronteras… (se) requiere que los viajeros informen sobre divisas o instrumentos monetarios que superen los $10,000 a un oficial de CBP en el aeropuerto, puerto marítimo o cruce fronterizo terrestre al entrar o salir de los Estados Unidos”, indica la autoridad.

Agregó que el martes, los oficiales de CBP confiscaron $15,433 a un ciudadano jamaiquino que intentó abordar un vuelo a Montego Bay.

El hombre informó, tanto verbalmente como por escrito, que poseía $7,000 dólares, pero los oficiales de inmigración descubrieron $11,566 dólares en su equipaje de mano y $3,867 adicionales en su equipaje documentado.

En otro hecho, los oficiales en BWI incautaron $13,000 dólares en moneda no declarada de una madre y su hija mientras abordaban un vuelo a Montego Bay el 31 de mayo, además de $13,500 en moneda no declarada de un hombre jamaiquino que abordaba un vuelo con destino a Montego Bay el 29 de mayo.

“A medida que se reanudan los viajes internacionales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quiere recordar a los viajeros la importancia de informar verazmente toda la moneda que poseen cuando los oficiales de CBP se lo soliciten durante las inspecciones de llegada y salida”, recordó Keith Fleming, director interino de operaciones de campo de la oficina de campo de CBP en Baltimore. “La moneda oculta y no declarada a menudo proviene de actividades ilícitas, como el fraude financiero y el contrabando de narcóticos, y los oficiales de la CBP siguen comprometidos con el objetivo de las ganancias de las organizaciones criminales transnacionales“.

