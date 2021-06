Jailyne Ojeda comparte video en ajustados leggings jugando al hula hoop

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jailyne Ojeda compartió un video al natural y fue aplaudida por sus más de 13.2 millones de seguidores de Instagram por mostrarse muy divertida y sin maquillaje.

Hace unas horas, la modelo e influencer subió un clip en el que aparece utilizando un top blanco y unos ajustados leggings verdes con los que sacudió su impresionante retaguardia para la cámara, mientras juega al hula hoop en la entrada de su casa.

“New video up on my YouTube channel! Click link in bio to watch ☺️”, escribió al pie de la publicación que hasta el momento acumula más de 145 mil reproducciones y cientos de buenos comentarios.

“Eres perfecta 😊😊”, “Rica mi amorcito ❤️❤️” y “Te amo bombón 😍 saludos 😍”, fueron algunos de los halagos que recibió la sexy joven.

Días antes, Jailyne Ojeda ya había conquistado a sus fans al dejarse admirar en otro video, enfundada con un entallado y colorido vestido que no pudo ocultar esas curvas de tentación que vuelven locos a propios y extraños.

