Miley Cyrus llora la muerte de uno de sus fans en un ataque homófobo

Miley Cyrus ha sido informada este fin de semana de que uno de sus admiradores brasileños llamado Gabriel había muerto en lo que se ha descrito como una brutal agresión motivada únicamente por la orientación sexual de la víctima y el sábado ella echó mano de las redes sociales para expresar su dolor ante esta triste noticia.

“Estoy devastada al saber que un ‘smiler’ [como se refiere cariñosamente a sus fans] ha fallecido debido al odio, las opiniones de otros y la injusticia”, ha escrito.

La antigua estrella Disney se niega a considerar esta tragedia otra triste consecuencia de la homofobia que aún perdura tanto en la sociedad brasileña como en muchas otras alrededor del mundo porque eso significaría que el atacante tenía “miedo” de los miembros del colectivo LGBTQI+.

I am devastated to find out a smiler has brutally lost their life due to hate, judgment, and injustice! To call this disturbing action “homophobia” would mean that the attacker had a “fear of” queer people. Which is fucking bullshit. This humans heart was full of HATE and ANGER. https://t.co/8mrIe2UtOx

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 26, 2021