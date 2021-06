Urgen a inquilinos que adeudan rentas tras el COVID a aplicar rápido al programa de ayuda de pagos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde el pasado 1 de junio, la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA) del Estado de Nueva York, comenzó el proceso de recepción de aplicaciones para que aquellos inquilinos que adeudan rentas debido a la pandemia del COVID-19, sin importar su estatus migratorio, puedan beneficiarse del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP), que se aprobó en la primavera y que paga hasta 12 meses de arriendos atrasados.

Y aunque se estima que más de 1 millón de neoyorquinos se vieron impactados con el no pago de sus alquileres, hasta el momento, de acuerdo con datos suministrados por OTDA, esa agencia ha recibido solamente alrededor de 112,000 solicitudes de ayuda del fondo de alivios, estimado en $2,400 millones, que fue aprobado por la Legislatura Estatal en la primavera.

Y cuando está a punto de vencer este próximo 30 de junio el período que la agencia dio para tratar de manera prioritaria solicitudes de inquilinos con menores ingresos, el llamado es a que quienes necesiten la ayuda y cumplan con los requisitos, apliquen lo más pronto posible.

Una vez termine el período de 30 días para las aplicaciones consideradas como prioridad, entre ellas, personas desempleadas durante al menos 90 días, veteranos o sobrevivientes de violencia doméstica, asi como inquilinos con casos de desalojos en la corte o residentes en una comunidad afectada de manera desproporcionada por el COVID-19, todas las solicitudes que se reciban después serán tratadas por igual.

Este grupo prioritario incluye a hogares con ingresos iguales o inferiores al 50% del llamado ingreso medio del área (AMI) que en el estado de Nueva York está estimado en $41,800 para una persona, $47,750 para familias de 2, $53,700 para familias de tres miembros, $59,650 para hogares de 4 integrantes y $64,450 para familias de 5 personas.

“Las solicitudes recibidas después del 30 de junio se procesarán junto con todas las demás en el orden en que se reciban”, dijo Justin Mason, vocero de OTDA, quien agregó que hasta el momento no se ha aprobado ninguna solicitud, pues el tiempo de procesamiento durará entre 4 a 6 semanas, a partir de la fecha de presentación, y el programa lleva menos de un mes de implementado.

“Este plazo puede variar según la integridad de la solicitud, tanto del inquilino como del propietario, y de toda la documentación correcta que se presente”, dijo el funcionario, explicando que hay una parte que debe ser llenada por el arrendatario y luego se requerirá información al casero a quien se le adeuda la renta para completar la solicitud.

Solo aceptará solicitudes hasta que alcance el dinero

Aunque Mason advirtió que todavía hay fondos suficientes para otorgar alivios, ya que no se ha desembolsado ninguno por ahora, la agencia ha sido clara en advertir que el programa solamente aceptará solicitudes hasta que alcance el dinero.

“Después del 30 de junio, las solicitudes para todos los hogares elegibles se procesarán por orden de llegada, siempre que los fondos estén disponibles”, advirtió OTDA.

Es por ello que activistas, líderes comunitarios y organizaciones que han estado ayudando a los inquilinos en el proceso de consecusión de los fondos de ayuda, insisten en su llamado urgente a que los potenciales beneficiarios apliquen ya.

“Es muy sencillo, cuando se acabe la plata se cierra el programa y tememos que no alcancen los recursos para todos, entonces por eso le pido a la gente que llene pronto la aplicación y que pida ayuda a organizaciones para llenarla, pues como todo es online hay cosas que no son tan sencillas de llenar, pero con asesoría se logra hacer muy bien”, comentó Paula Arboleda, directora diputada de Beneficios Públicos y Defensa LGBTQ de la organización Bronx Legal Services.

“Por eso estamos enfocados en ayudar a la gente a que aplique los primeros 30 días, porque nos preocupa que ciertos grupos de prioridad, grupos con menos ingresos, que son personas más vulnerables si no aplican a tiempo, se queden sin ayuda, pues hay un riesgo de que se acaben los fondos y después de que se termine el dinero, se termina, y la verdad si uno considera la cantidad de dinero que los inquilinos deben, ve que la cantidad dispoible no va a ser suficiente”, agregó la activista , quien mencionó lo que descibió como la clave de oro para poder aplicar.

“Esperar, insistir y pedir ayuda. Esas son las tres partes importantes. No hay que frenarse, si lo intenta hacer solos y tienen problema con someter documentos, insistan y pidan ayuda a las organizaciones hasta que finalmente tengan el número de confirmación que da el sistema, que es como el ticket de oro, porque quiere decir que ya sometió su solicitud a la agencia”, agregó Arboleda.

“El temor es que el dinero no alcance”

Ese fue el mismo llamado de Ángel Vera, organizador comunitario del grupo de Justicia Ambiental y Vienda de la organización Make the Road NY, que ha estado ayudando a cientos de inquilinos a llenar sus aplicaciones y ofreciendo tutoriales para guíar a los solicitantes en el proceso.

“El temor es que el dinero no alcance, por eso es importante que apliquen lo más rápido que puedan y si no pueden llenar la aplicación con la ayuda de los tutoriales, le pido a la gente que contacte organizaciones comunitarias o a la propia agencia OTDA que estamos ayudando sin ningún costo”, dijo el organizador, advirtiendo que aunque no hay un dato exacto de para cuántas personas alcanzarán los fondos, estima que quiza sean solo unas 200,000.

“La cantidad de dinero que tiene el fondo es alta, pero también las deudas de los inquilinos, aunque varían, son muy altas, entonces por ahora no hay certeza de que alcance para el millón de personas que estimamos deben rentas”, agregó Vera, quien aprovechó para dar un par de consejos extremandamente útiles para que los inquilinos puedan llenar las aplicaciones con mayor prontitud.

“Lo primero que la gente debe saber es que llenar la aplicación puede tomar más de una hora, porque hay que pasar por 12 pasos, y más tiempo si no se tienen todos los documentos listos. Por eso es importante que al momento de sentarse a llenar la aplicación ya se tenga a la mano (en PDF o en foto) una prueba de identidad con foto, una prueba de dirección, la carta del casero donde diga cuanto se le adeuda y los papeles que demuestren los ingresos del inquilino, como formas W2, W9, desprendibles de pago, cheques o cosas así”, explicó el miembro de Make the Road NY.

“Si alguien no tiene prueba de ingresos formal, OTDA está dando la facilidad de presentar una autocertificación de ingresos, donde aparezca el nombre, la dirección donde vive, el tipo de trabajo, sin necesidad de mencionar el sitio, y el ingreso que tiene”, agregó Vera.

Vera enfatizó que dos facilidades que OTDA da es que los documentos, incluyendo la carta, pueden estar en español y nada tiene que ser notarizado.

Hispanos se quejan por problemas con el sistema

Y aunque al principio los primeros aplicantes al fondo de ayuda reportaron problemas con el sistema, que incluso llegó a colapsar, Vera mencionó que OTDA ha sido muy diligente en resolver esos inconvenientes e incluso reveló que la línea de ayuda (844) 691-73-68, que estableció la agencia para resolver preguntas y ayudar a llenar las aplicaciones, ha sido muy efectiva y tiene asistencia en español.

La queja sigue siendo que el sistema no permite ir salvando lo que se vaya llenando y si al final falta algún datos o un papel, es necesario volver a empezar desde el principio. Por ello, organizadores que han estado ayudando a llenar los formularios, piden que se mejore la funcionalidad de la página web para iniciar la aplicación y simplificar el proceso de registración, evitando que salgan mensajes de error o que la página web deje de funcionar repentinamente en medio de una aplicación.

También solicitan que el proceso de registración “register now”, que requiere un correo electrónico y autenticación de dos factores para poder crear una cuenta en el portal de ERAP se simplifique, eliminando por completo dicha autenticación y se añada la opción de nombre de usuario para que personas sin correo electrónico también puedan registrarse.

Ese “dolorcito de cabeza” lo vivió en carne propia la madre mexicana Nohemí Rojas, quien confesó que tuvo que hacer tres intentos para poder finalmente llenar su solicitud de manera completa el martes, y quien dijo que sin ayuda de Make the Road NY, no hubiera podido llenar sola la aplicación.

“En mi caso particular sentí que es complicada para llenar, porque cuando uno empieza, si falta un documento, no se puede guardar y todo se borra, y hay que volverla a llenar desde el principio. Es muy difícil de llenar por uno mismo si uno no le sabe mucho a los sistemas”, comentó la madre mexicana, quien debe a su casero más de $12,000 por seis meses de rentas atrasadas de su apartamento de 3 dormitorios en East Elmhurst, Queens, donde vive hace 8 años, y 12 meses de servicios públicos, que también el fondo ayuda a pagar.

“Yo intenté tres veces, y siempre pasaba algo o me faltaba un bill o algo, pero la tercera fue la vencida. Llegué de trabajar, me senté por teléfono con la persona que me ayudó a llenarla como a las 7:00 de la noche y dilatamos como dos horas para completarla, pero no me importó la espera, pues ahora me siento más tranquila, emocionada y feliz, porque temí que nos fueran a correr”, agregó la madre de dos niños de 12 y 3 años, quien dio un consejito extra a quienes no hay aplicado todavía.

“Primero les digo que apliquen y que se muevan, porque hay cierto límite de dinero y si se acaba ya no ayudan. También que que junten todos los documentos que se necesiten para que no les pase lo que a mí, y que tengan paciencia cuando vayan a llenar el formulario porque si no se van a estresar”, comentó la mexicana, quien debido a la pandemia perdió por varios meses su trabajo en una lavandería en Manhattan, a la que volvió hace poco, pero solo tres días a la semana.

Celeste Tatis Guzmán, madre dominicana, quie aplicó dentro del grupo de personas con prioridad para que el fondo pague la deuda de $6,000 que le debe al casero del apartamento de la calle 196 en El Bronx, donde vive con su hija y su nieto de apenas 3 meses, también dijo que la clave para poder llenar bien la solicitud es pedir ayuda a las organizaciones (llamando al 311 puede preguntar por las que queden cerca de su casa).

“Hacerlo sola hubiera sido imposible, porque todo es por internet, no se puede mandar nada por correo y gracias a Dios me ayudaron en Bronx Legal Services, y ya ahora como que uno siente un respiro, porque uno si llega a pensar que tal vez podíamos terminar en la calle o en su shelter”, dijo la inquilina, quien tiene un caso ya en la Corte de Vivienda.

“A los que son muy acelerados y quieren todo rápido, les digo que tengan paciencia, pero que apliquen, que lo hagan pronto, que no por eso dejen de aplicar, porque yo estuve tres veces intentando y no pude, hasta que al final funcionó todo y ya ahora solo estoy esperando la respuesta, pero ya más tranquila”, recomendó doña Celeste.

Programa de Asistencia de Emergencia de Alquileres en cifras

112,000 solicitudes se han recibido hasta el momento.

4 a 6 semanas es en promedio el tiempo que tomará la agencia OTDA para procesar cada solicitud.

30 de junio vence el plazo de las solicitudes prioritarias.

Luego de esa fecha se seguirán recibiendo solicitudes regulares.

300,000 a 1 millón de inquilinos que tuvieron rentas atrasadas se estima pudieran beneficiarse.

$2.300 millones de fondos fueron dados por el gobierno federal.

$100 millones fueron puestos con fondos estatales.

1.3 millones de inquilinos se estima adeudan rentas.

Detalles del programa de ayudas

1 de junio comenzaro a recibirse aplicaciones.

El inquilino que solicite la ayuda debe estar viviendo todavía en la unidad de vivienda sobre la cual pide los fondos.

El dinero adeudado no será entregado al inquilino sino directamente al casero.

180 días tiene el casero para aceptar o rechazar los fondos.

Antes de llenar la aplicación debe tener listo, en formato PDF o en foto una prueba de identidad, una prueba de la dirección donde vive, una carta del casero que diga cuál es el monto total de la deuda con sus datos de contacto y pruebas de pérdida de ingresos, que puede ser también una carta bajo perjurio, que no necesita ser notarizada, donde explique, bajo gravedad de perjurio, el tipo de trabajo que hacía antes de perder ingresos por la pandemia y los ingresos mensuales.

Quienes no tengan contratos de arrendamiento, podrán usar como pruebas de vivienda recibos de pago, recibos de servicos, cartas con su dirección y una declaración bajo pena perjurio de que viven allí.

12 meses es el pago máximo de rentas que se cubrirá por apartamento o cuartos.

Este será el orden de prioridad con las solicitudes que se reciban hasta el 30 de junio

1. Hogares con ingresos iguales o inferiores al 50 por ciento del Ingreso medio del área (AMI) con:

Un miembro que actualmente esté desempleado durante al menos 90 días o sea un veterano o sufra violencia doméstica.

Un miembro que actualmente esté desempleado durante al menos 90 días o sea un veterano o sufra violencia doméstica. Tambien inquilinos sobrevivientes de trata de personas.

Inquilinos que tengan un caso de desalojo relacionado con su residencia actual pendiente en la corte.

Inquilinos que viven en una comunidad afectada de manera desproporcionada por el COVID-19.

Inquilinos que viven en una vivienda de 20 unidades o menos.

2. Hogares con ingresos iguales o inferiores al 50 por ciento del AMI.

3. Hogares con ingresos iguales o inferiores al 80% del AMI que también incluyen a:

Un miembro del hogar que actualmente esté desempleado durante al menos 90 días o que sea veterano.

Inquilino que sufre violencia doméstica o es sobreviviente de trata de personas.

Inquilinos que con ese nivel de ingresos tengan un caso de desalojo relacionado con su residencia actual pendiente en la corte.

Que vive en una comunidad que fue afectada de manera desproporcionada por el COVID-19

Que vive en una vivienda de 20 unidades o menos.

4. Hogares con ingresos iguales o inferiores al 80% del AMI.

Después del 30 de junio, las solicitudes para todos los hogares elegibles se procesarán por orden de llegada, siempre que los fondos estén disponibles.

Valores que se tomarán en cuenta para pagar rentas atrasadas