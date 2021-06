Organizadores del Tour de Francia demandarán a la espectadora que ocasionó el drámatico accidente con un cartel y se dio a la fuga

El Tour de Francia 2021 no inició de buena manera. El espectáculo por el maillot amarillo ha sido opacado por las caídas frecuentes que han sufrido los ciclistas del pelotón. La más terrorífica e insólita ocurrió en la primera etapa, cuando una aficionada generó la colisión masiva por atravesar un cartel en plena ruta. Los organizadores del Tour de Francia decidieron demandar a la infractora por heridas involuntarias.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg

La mujer huyó de la carretera antes de que los oficiales de seguridad llegasen al sitio en el que ocurrió la lamentable caída masiva. Iba vestida con un impermeable amarillo y tenía lentes de sol, lo cual dificulta aún más su búsqueda.

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, confirmó que no conocen el paradero de la mujer en cuestión: “Está desaparecida, y en busca y captura“, señaló. Los delitos que enfrentaría podrían enviarla a prisión, así como costarle económicamente.

Los gendarmes continúan la búsqueda con los datos que pudieron recopilar del resto de aficionados presentes en el momento del accidente.

Es martes, en el inicio de la etapa 4, los ciclistas pusieron pie en tierra y se detuvieron durante algunos segundos, como forma de protesta ante las medidas tomadas -o no tomadas- por parte de la organización para cuidarlos.

La grave caída se dio en los últimos kilómetros de la etapa, y todo el pelotón iba junto, a toda velocidad, con la finalidad de no perder tiempo. Los ciclistas desean que el cronómetro se detenga al menos cinco kilómetros antes de la meta, para que así los miembros del pelotón que no tienen posibilidad de ganar la etapa al sprint, puedan bajar el ritmo sin verse perjudicados en la clasificación final.

Estos choques tan aparatosos y lamentable podrían sentar un precedente. Los ciclistas están muy unidos y desean que algunos aspectos del reglamento cambien para su beneficio. Por razones inesperadas, quizás sea un Tour de Francia muy histórico.

After Saturday’s massive spectator-induced crash, riders at the Tour de France stop in a one-minute protest for safer racing conditions. pic.twitter.com/Pl6SdYS4yQ

— The Recount (@therecount) June 29, 2021