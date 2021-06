Video: la patada criminal de Marcus Danielson que lesionó a Artem Besedin en el Suecia-Ucrania de la Euro 2020

Recién comenzó la prórroga entre Suecia y Ucrania, en los octavos de final de la Eurocopa 2020, vimos una de las acciones más terroríficas que se pueden ver en un campo de fútbol: una falta que roza lo criminal. El sueco Marcus Danielson casi parte en dos la pierna derecha del ucraniano Artem Besedin.

Una jugada fortuita al minuto 98′ terminó de la peor manera posible para ambos jugadores. El central Danielson fue expulsado con roja directa, dejando a su selección en inferioridad numérica para los últimos minutos.

Por su parte, Besedin, quien entró de cambio al 91′ para iniciar la prórroga, debió ser sustituido debido al terrible golpe que se llevó. Afortunadamente salió caminando.

RED CARD to #SWE! Marcus Danielson catches Artem Besedin with an atrocious challenge to the knee, and #UKR has a man advantage with 20 minutes left in extra time

