Clarissa Molina, la reportera de El Gordo y la Flaca, se ha quedado soltera del novio que nadie vio 

Clarissa Molina se ha quedado soltera. La famosa reportera de El Gordo y la Flaca confirmó su relación meses atrás a través de sus redes sociales, sin presentarlo, nunca, delante de las cámaras. Fuera de sus más allegados nadie supo su nombre, ni vio su rostro. Pero la dominacana estuvo varios meses con él.

La ruptura de momento también se desconocen las razones concretas. Y es que Clarissa Molina trabaja en un programa de Espectáculos y Chismes, pero de su vida privada se sabe muy poco. Fue en el programa de “Noches de luz” en el que la famosa reportera de Univision dio la noticia sobre su soltería. Dijo que esto pasó porque de momento ambos tienen intereses diferentes. De momento, parece que no buscan lo mismo.

En los meses que pasaron juntos, según Clarissa, estuvieron conociéndose. Pero al final parece que llegaron a la conclusión de que sus vidas no van en la misma dirección. “Cosas pasan y cuando no funciona o no es el momento o no estamos en la misma frecuencia tal vez, de repente yo quiero otras cosas, él quiere otras, no estamos en la misma dirección”, dijo Molina.

Aquí la primera parte de la entrevista de Luz García con Clarissa Molina.

