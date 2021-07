Baloncesto caribe: República Dominicana está a dos triunfos de Tokio 2020

República Dominicana continúa soñando con la hazaña. La selección de baloncesto dominicana venció a Filipinas (94-67) y clasificó a las semifinales del Torneo Preolímpico rumbo a Tokio 2020.

De la mano atinada de Víctor Liz, quien anotó 23 puntos, República Dominicana cumplió en un partido de vida o muerte. De perder, hubiese significado el final del torneo y del sueño olímpico.

Although 🇵🇭 @officialSBPinc played their heart out, Dominican Republic is going to the Semifinals 👏🏻 #FIBAOQT

Filipinas peleó de tú a tú durante 20 minutos. Incluso se fue al descanso ganando (41-39). No obstante, un triple sobre el reloj al final del primer tiempo de Víctor Liz fue clave para cambiar el momento del partido. Fue la canasta que generó la reacción.

Faking and hitting the 3️⃣ at the buzzer 🇩🇴#TissotBuzzerBeater at the end of the 1st half by @victorliz0524 🚨#FIBAOQT | @TISSOT pic.twitter.com/jUcgLZa93q

— FIBA (@FIBA) July 1, 2021