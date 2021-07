Dan 20 años de prisión a hombre que mató a su hijo por comerse el postre el Día del Padre

Los padres son los protectores de los hijos, y por ellos se da todo, hasta la vida, pero en algunos casos de convierten en su principales verdugos, cómo es el caso de Travis Stackhouse, quien mató a su pequeño hijo de cinco años, porque el menor se comió su cheesecake del Día del Padre.

Por el crimen, Stackhouse fue sentenciado a 20 años de prisión.

La sentencia contra Travis Stackhouse fue dictada hace unos días por el juez, David Borowski, de un tribunal de Milwaukee.

La sentencia dictada por comprende 15 años de prisión por homicidio imprudente en segundo grado, tres años por negligencia infantil y dos años por abuso infantil, de acuerdo a lo publicado por el sitio Milwaukee Journal Sentinel .

Además, Stackhouse permanecería bajo supervisión extendida por un periodo de ocho años, luego de que cumpla la sentencia dictada por el juez Borowski.

El asesinato del pequeño de cinco años se registró en Junio de 2019.

Y todo porque Stackhouse no soportó que su hijito se comiera su pastel de queso, que formó parte de sus regalos del Día del Padre.



De acuerdo a los archivos judiciales, Stackhouse le dio un fuerte golpe en el estómago, a Sir Ameer Stackhouse, su pequeño hijo de cinco años, porque el menor se comió su cheescake de queso, que era uno de sus regalos del Día del Padre, en junio de 2019.

Y no solo le dio el fuerte golpe en el estómago, si no que Stackhouse, de 30 años, le asestó varios puñetazos en la cara al pequeño.

Travis Stackhouse pled guilty to a reduced charge for the death of his son, Sir Ameer.

