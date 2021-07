La hermana pequeña de la “Estatua de la Libertad” ya llegó a NYC para celebrar el 4 de julio desde Ellis Island

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La hermana pequeña de la Estatua de la Libertad llegó a Nueva Jersey este miércoles y será exhibida en el Puerto de Nueva York, desde Ellis Island, hasta el 5 de julio.

Con motivo del fin de semana del 4 de julio, la estatua de bronce de 9 pies de alto que es una réplica de la original arribó a NJ desde Francia ayer.

Starting TOMORROW, this unique Bartholdi replica will be on Ellis Island, viewable to all visitors, from July 1 to 5, 2021, just in time for Independence Day! 🗽🇺🇸 Book your tickets to visit via @StatueCruises! 🚢 Thank you to @franceintheus @franceinnyc! 🇺🇸🇫🇷 pic.twitter.com/RpwK8BU8aQ — Statue of Liberty-Ellis Island Foundation (@StatueEllisFdn) June 30, 2021

Un cañón de agua del Departamento de Bomberos de Nueva York le dio la bienvenida al barco CMA CGM NERVAL que cargaba a “Little Lady Liberty”.

La escultura de 1,000 libras ancló en Elizabeth donde fue recibida por el gobernador Phil Murphy, el embajador de Francia en EE.UU., Philippe Etienne, y otros funcionarios.

Durante la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, la visitante permanecerá en New York Harbor de cara a su hermana mayor.

“Little Lady Liberty” será trasladada a Washington D.C.

Después del 5 de julio, la figura será trasladada a Washington D.C., donde será instalada en la residencia de Etienne con motivo de la celebración del Día de la Bastilla, el 14 de julio, en Francia.

La presencia de la nueva Estatua de la Libertad simboliza la unión entre ambas naciones y la apuesta a la democracia.

A grand entrance at the break of day: watch as #Liberty2021 🗽 makes its 🇺🇸 debut in a report (en français) from @thomasdonzel on @F2Washington and @francetv ⤵️ pic.twitter.com/zNinFZY00C — French Embassy U.S. (@franceintheus) June 30, 2021

Parted from Le Havre one week ago, #Liberty2021 🗽, aka the big sister (by age) and the little sister (by size) of the #StatueofLiberty arrives at sunrise in New York Bay. https://t.co/56LpMWJp34 — French Embassy U.S. (@franceintheus) June 30, 2021

La historia de la Estatua de la Libertad se remonta a 1886 cuando Francia decidió regalarle la monumental obra a Estados Unidos por el primer centenario de la Declaración de la Independencia. La escultura de cobre y hierro fue creada por Frederic Auguste Bartholdi y Gustave Eiffel. Este último es reconocido por diseñar la Torre Eiffel de París.