Mayweather y negocios redondos: “Soy la única persona que puede hacer una pelea falsa y obtener $100 millones de dólares”

El excéntrico ex boxeador norteamericano, Floyd Mayweather Jr. no se cansa de enorgullecerse de la capacidad que tiene para generar grandes sumas de dinero en cada uno de los eventos a los que asiste o participa. “Money” ganó una gran suma de dinero luego de su combate de exhibición ante el youtuber Logan Paul. Bajo estas circunstancias, Floyd no tuvo ningún tipo de obstáculo para presumirlo.

“Soy la única persona que puede hacer una pelea falsa y obtener $100 millones de dólares (…) podría hacer sparring legalizado y obtener 100 millones”, declaró Mayweather en la conferencia de prensa de la pelea entre Gervonta Davis y Mario Barros, según el portal Izquierdazo.

Claramente, “Money” hacía referencia a su pelea con Paul. Fue una exhibición en la que una parte de los espectadores se quedaron con las ganas de ver un poco más de espectáculo, pero que al final del día le generó grandes dividendos a Mayweather y una pequeña, pero importante, parte del botín a Logan.

Sin ánimos de mostrar un pequeño lado de humildad, Floyd continuó con las declaraciones y al mismo tiempo siguió con su lista de elogios. “Soy el mejor ladrón de bancos porque no conozco a nadie en los deportes que tenga mi edad y todavía pueda ganarlos (millones) de esta forma”, aseguró.

No obstante, Mayweather reconoció que el tiempo pasa factura y que pese a mantenerse en forma, el cuerpo no es el mismo al que tenía en su plena juventud. “No voy a actuar como si tuviera 19 años. Todo se trata de envejecimiento y crecimiento, no puedo pelear como cuando pelee contra gente como Gatti y gente así”, expresó Floyd Mayweather Jr. quien está cerca de cumplir 45 años de edad.

