“Me abrí la frente”, Eric del Castillo muestra lesiones que sufrió y relata su aparatosa caída

El día de ayer, 30 de junio, la hospitalización del papá de Kate del Castillo causó preocupación, pues fue captado ingresando por su propio pie a una clínica debido a una fuerte caída y se notaba que le costaba trabajo caminar.

Y gracias a que algunos medios aguardaron en el lugar, fue que se logró obtener el relato de este accidente por el propio actor a su salida del hospital.

Visiblemente lastimado, con una herida abierta en la frente y uno de los brazos inmovilizados, don Eric reveló que se encontraba en la casa de su hija Verónica del Castillo, pero no vio un escalón y terminó en el piso.

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí. No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, explicó el actor, de 86 años, mostrando sus lesiones.