Bloquean a Chisme No Like y dicen que Adamari López y Toni Costa podrían ser los culpables

Chisme No Like transmitía hoy su programa a través de YouTube como un día normal compartiendo información de entretenimiento, cuando Javier Ceriani y Elisa Beristain fueron interrumpidos y es que de la nada, al parecer, se les cayó la señal. Según explicó el argentino, una vez retomaron la señal, esto ha sido por culpa de Toni Costa y Adamari López.

A través de YouTube informaron que han recibido censura y Ceriani fue bastante claro al señalar a los culpables de esta situación. Claramente dijo lo siguiente ante la censura de la cual está siendo víctima Chisme No Like: “Acabamos de tener un bloqueo en nuestro canal. Lo que reportan es que es por Adamari López y Toni Costa, ese es el tema. Esos son los videos y casualmente son los videos más vistos y los que más trabajamos contra esta chica, que no salió nunca a aclarar si se operó o no se operó. Nunca aclaró si defraudó a Oprah -Winfrey-; dijo que era insalubre estar con Toni Costa y ahí está con la niña en un bote…”

El argentino estalló en su programa y exigió explicaciones a preguntas claras en contra de Adamari, conductora de Hoy Día: “¿A qué están jugando, cuál es el show… cuenten el chiste'”, dice Ceriani. Para luego exigir: “Adamari, contános ¿cuál es el show que tenes montado vos, chiquita?, no jod*s más con nosotros. No jod*as con la prensa”.

Elisa Beristain explicó que Chisme No Like recibió una penalización y aseveró que por esta razón están en peligro de perder su canal de entretenimiento. A la cámara y dirigiéndose a Adamari, Elisa dijo: “Tú trabajas en un programa de noticias… -éste- es un canalito muy chiquito que puso… fíjense no pusimos material de ellos, se ve bien claro. Hemos puesto a lo mejor videos que están en sus redes sociales. Pero qué resulta, que ella tiene registrada su imagen. A los artistas les interesa que todo el mundo replique su publicidad, pero con nosotros, porque hemos destapado toda esta situación, nos pusieron una penalización. Y estamos en peligro de perder nuestro canal. Ahorita ustedes se dieron cuenta, si estás viendo este video. Estábamos en vivo, nos tumbaron la transmisión a los escasos 20 minutos, cuando este programa dura una hora y media”.

Y Elisa continuó, porque le ha exigido también una respuesta a Adamari, y le dice: “¿Qué es lo que quieres ocultar?”

Tanto Javier como Elisa sostienen que sobre las infidelidades de Toni Costa, supuestamente con otros hombres, es algo que Adamari ya sabía. Según los conductores esta información les fue dada por amigas cercanas de la puertorriqueña. Por esta razón los conductores creen que este problema con Adamari es porque ellos expusieron que supuestamente ella se operó para poder estar en el peso y con la apariencia física que exige su compromiso con Oprah Winfrey.

Aquí la declaración de los conductores de Chisme No Like:

