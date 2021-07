William Levy vive tremendo escándalo: infidelidad y excesos en Colombia según expone Chisme No Like

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

William Levy parece no estar atravesando su mejor momento. Según han expuesto en el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like, el protagonista de “Café con Aroma de Mujer” no quiere besar en la boca a su protagonista; además, sale mucho por las noches y se molesta porque en la producción de la telenovelan no logran cubrir las supuestas ojeras que le quedan por sus excesos. Para colmo, también aseguran que éste le está siendo infiel a su pareja Elizbeth Gutiérrez. Ojo, este rumor de infidelidad se genera siempre que William protagoniza una telenovela.

Los informantes de Javier Ceriani parece que trabajan en la producción de esta telenovela de Telemundo, la cual Levy considera una de las peores decisiones de su carrera, y es que el público parece no estarla recibiendo tan bien como se esperaba. Esta historia es el regreso del cubano a la pantalla chica, por lo tanto se creía que la reacción del público televidente sería diferente a la que está demostrando en ratings. Ya que muchos están prefiriendo ver las producciones turcas tanto de Telemundo como de Univision, por encima de la historia colombiana.

El periodista argentino compartió que según sus informantes le cuentan que pese a todo lo anterior William Levy desea salir de Colombia, porque no está contento con los resultados de esta telenovela, que incluso considera peor de lo que le pasó con “La Tempestad”, aquella que protagonizó con la reina de belleza Ximena Naverrete.

Aquí toda la información que Javier Ceriani expuso en Chisme No Like, con un llamado para Telemundo, en donde les pide que cuiden más a sus protagonistas.

