Insólito: recolectan firmas para que se repita el partido de Francia vs. Suiza de la Eurocopa 2020

La Eurocopa 2020 no deja de sorprender. En octavos de final, grandes selecciones quedaron fuera del torneo en una fase que puede ser calificada como “el cementerio de los grandes“. Una de esas selecciones fue Francia. Los “Gallos” quedaron eliminados por penales a manos de Suiza. Kylian Mbappé fue el villano tras fallar su lanzamiento, pero los seguidores franceses están recolectando firmas para que el partido sea repetido.

Los aficionados argumentan que el arquero suizo, Yann Sommer, se había adelantado de la última línea de la arquería y en este sentido el penal debió ser repetido. Lo llamativo del caso es que a través de Les Lignes Bougent, se inició la solicitud de que el partido sea repetido. La forma en que surge la iniciativa es a través recolección de firmas por parte de los aficionados. Increíblemente, la petición ha recolectado más de 240,000 firmas.

World champions France were knocked out of #EURO2020 by Switzerland. Swiss keeper Yann Sommer saved French striker Kylian Mbappe's spot kick to secure a penalty shootout win following a thrilling 3-3 draw after extra time https://t.co/lxik3926iV pic.twitter.com/RhoUvVSTbG

— Reuters (@Reuters) June 28, 2021