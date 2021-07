Patada a lo Cobra Kai: Gabriel Jesús conectó con su botín en la cara de un chileno

Brasil enfrentó a Chile en el segundo duelo de los cuartos de final de la Copa América 2021 y cuando apenas iniciaba el segundo tiempo Gabriel Jesús protagonizó una infracción digna de un sensei de la famosa serie Cobra Kai, que se transmite en Netflix.

El delantero del Manchester City fue a pelear un balón dividido y su idea inicial era subir el pie para controlarla en el aire, al mejor estilo de Zidane. Sin embargo, el resultado fue totalmente opuesto a lo que pensó porque su botín derecho terminó impactando en la cara del lateral izquierdo Eugenio Mena, quien quedó aturdido por la acción karateca.

RED CARD FOR JESUS 🟥

Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb

— TSN (@TSN_Sports) July 3, 2021