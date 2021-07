“Big Papi” señalado: ordenan a la Fiscalía reabrir el caso de “violencia machista” contra el ex pelotero David Ortiz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos meses, el ex toletero de los Boston Red Sox, David Ortiz, no ha vivido momentos de tranquilidad. Desde el mes de mayo, el ex pelotero de MLB había negado todas las acusaciones de “violencia machista” denunciada por su ex pareja. Sin embargo, poco más de un mes después, se ordenó a que se reabrieran las investigaciones contra el “Big papi”.

Según informaciones de EFE, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, le habría ordenado a la Fiscalía del Distrito Nacional continuar con las investigaciones en torno a David Ortiz. En este sentido, se estima que la entidad disponga de un plazo de 20 días para presentar el caso ante un juez de instrucción.

“El Big Papi” y su ex esposa, Almánzar Fernández, tienen un hijo producto de su relación. Sin embargo, ambos se disputaron la custodia del niño, que pudo ganar la madre. Sin embargo, el ex pelotero de Boston Red Sox habría asegurado que lleva meses sin verlo por la misma situación.

¿Qué dice David Ortiz ante la denuncia?

El jonronero dominicano siempre se han mantenido firme al momento de las primeras acusaciones. Incluso, el ex beisbolista presume tener una gran cantidad de testigos que corroborarán su inocencia ante las acusaciones de “violencia machista” que hoy le afectan.

“Ella (su ex esposa) no tiene manera de probar que he ejercido violencia contra ella. Ahí nunca pasó nada de violencia física. Ella sabe que el abuso y la violencia no van con mi persona. Tengo a más de 15 personas que pueden probar que no hubo violencia”, expresó el famoso ex pelotero.

