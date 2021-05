En pleno escándalo: el dominicano David Ortiz negó ante los tribunales su vinculación con violencia de género

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El carismático ex pelotero de la MLB, David Ortiz, negó haber incurrido en caso de violencia doméstica contra su ex pareja, Fary Almánzar Fernández. El famoso ex beisbolista de Boston Red Sox compadeció ante los tribunales y la decisión será tomada en los próximos días. El “Big Papi” aseguró tener una gran cantidad de testigos que lo apoyarán en su defensa.

Ortiz emitió sus declaraciones luego de que fuera citado en los tribunales por la Fiscalía del Distrito Nacional, con la intención de reabrir el caso en el que se vincula al ex pelotero en un caso de violencia de género contra su ex pareja. Ante los señalamientos, Ortiz aseguró que esos actos no son dignos de su persona.

“Ella no tiene manera de probar que he ejercido violencia contra ella. Ahí nunca pasó nada de violencia física, ella sabe que el abuso y la violencia no van con mi persona. Tengo a más de 15 personas que pueden probar que nunca hubo violencia“, aseguró David.

David Ortiz se presenta este jueves en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conocerá la apelación al archivo del expediente por violencia de género.#DavidOrtiz #NTelemicro5 #PrimeraEmisión pic.twitter.com/y4EnrVK7oH — Noticias Telemicro (@NTelemicro5) May 20, 2021

En este sentido, según informaciones de la agencia de noticias EFE, los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijaron para el 17 de junio el fallo a la apelación de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Acusaciones van y vienen

El “Big Papi” también declaró en contra de su ex pareja. Ortíz afirmó que Fary Almánzar no le permite acercarse a su hijo menor de edad. El ex pelotero reveló que tiene “casi un año” sin poder ver a su progenitor. “Los gastos del niño los suministro vía transferencia (bancaria), es lamentable que las cosas hayan llegado hasta aquí; he tratado de mi parte de que la cosas se solucionen de manera pacífica“, expresó David.

Tribunal fallará caso supuesta violencia de genero de David Ortiz, el 17 de junio – https://t.co/a7uPQWFB5m pic.twitter.com/NLqjHr3BfF — Canal TRA | 12 y 45 (@CanalTRArd) May 21, 2021

El famoso ex beisbolista de Boston dejó grandes registros en la MLB. El dominicano fue uno de los más carismáticos peloteros del último tiempo en las Grandes Ligas. El “Big Papi” dejó un promedio de .286, conectó 541 jonrones, impulsó 1,758 carreras y anotó otras 1.419.

