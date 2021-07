Equipo de remo celebra que impusieron un nuevo récord Guinness en el cruce del Pacífico Medio

El equipo de remo Lat 35 Racing asegura que sus cuatro hombres tardaron 30 días, 7 horas y 30 minutos para cruzar el Pacífico Medio desde San Francisco hasta Honolulu. Tiempo que significaría un nuevo récord mundial Guinness.

Great Pacific Race asegura que los atletas del Lat 35 Racing completaron el tiempo con nueve días menos que el anterior récord impuesto. Los cuatro hombres son: Jason Caldwell, Angus Collins, Duncan Roy y Jordan Shuttleworth, que zarparon el 31 de mayo desde San Francisco, según reportó Rachel Trent de CNN.

Es una competición de 2.400 millas náuticas, recorrido que la convierte en una de las más complejas del mundo.

Jason Caldwell, quien fue el capitán de la histórica embarcación, ejemplificó la manera que tuvieron para aguantar tanto tiempo juntos y completar la meta. “Para mantener el bote en movimiento las 24 horas del día, estás remando dos horas, dos horas fuera, las 24 horas del día durante toda la travesía, así que, como individuo, eres responsable de remar 12 horas al día”, declaró a KITV.

