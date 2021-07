Pharco FC: el club de Egipto que está negociando con Lionel Messi y Dani Alves

Un recién ascendido con ganas de romper el mercado, ganar aficionados y dar un golpe sobre la mesa en el fútbol egipcio. Hablamos del Pharco FC, equipo que quiere contar con los servicios de Lionel Messi y de Dani Alves, y cuyo máximo dirigente asegura estar negociando.

Hace menos de una semana, el Pharco FC ascendió a la primera división del fútbol de Egipto por primera vez en su historia. Y Shreen Helmy, dueño y presidente del club, no tardó en hablar acerca del proyecto que quiere construir con la finalidad de competir al máximo nivel en la siguiente temporada.

El interés por Lionel Messi no sería en su rol de jugador, sino como embajador. A raíz de la contribución del “10” argentino al tratamiento de la hepatitis C, el dirigente egipcio querría fortalecer las relaciones. Sin duda alguna, un sueño bastante ambicioso, y que aumentaría exponencialmente el interés por el club en cuestión.

En cuanto a Dani Alves, Helmy es mucho más claro al asegurar que “lo podría llevar a la Premier League Egipcia“. Y sí, en el caso del brasileño de 38 años, sería para integrarse a la plantilla de la escuadra recién ascendida.

Soñar es gratis. Pero para personas como Shreen Helmy, el sueño solo puede ser el inicio de una serie de acciones que lo lleven a cumplirlo. El tiempo dirá si es capaz de convencer a dos leyendas del fútbol para que se vinculen con un equipo fundado en 2010.

🟠 Pharco have been promoted to the Egyptian Premier League for the first time in their history 👏

Welcome to the Egyptian Premier League 🇪🇬 pic.twitter.com/m1GGEjgLUJ

