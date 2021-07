American Airlines: un pasajero es arrestado por salir del avión por una salida de emergencia

Un pasajero de American Airlines fue detenido el viernes después de saltar por la salida de emergencia de un avión mientras aún se encontraba en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

El vuelo 2396 viajaba de Charlotte a Baltimore y se retrasó en la pista durante dos horas antes de que finalmente se cancelara debido a las severas condiciones climáticas. La cancelación, sin embargo, se produjo después de que los 172 pasajeros y seis miembros de la tripulación ya hubieran abordado el avión.

Después de la cancelación, se ordenó a los pasajeros que permanecieran a bordo durante al menos 30 minutos más.

Uno de los pasajeros se desesperó por el tiempo que estuvieron a bordo del avión sin poder bajar, así que pasó por encima de unas personas que estaban sentadas en la parte de la puerta de emergencia y salió por ahí. Momentos después lo atraparon en el puente de los aviones.

So a passenger had enough and crawled over us in the exit row and let himself out. They got him by the jet bridge …@wcnc https://t.co/tddHxHvINN pic.twitter.com/NkxCEHS8qc

— Brandon Goldner (@BrandonWCNC) July 2, 2021