Muere Kristina Lisina, estrella porno, tras caer del piso 22 de un edificio

La actriz porno Kristina Lisina, conocida profesionalmente como “Kris the Foxx”, falleció este fin de semana a los 29 años, según reportó el New York Post.

La policía se encuentra investigando la muerte de la popular estrella rusa de Pornhub y OnlyFans, quien supuestamente cayó del piso 22 de un edificio en San Petersburgo, según el diario Moskovsky Komsomolets.

Las autoridades aún no han hecho anuncios oficiales, pero las noticias de East2West informaron que su cuerpo fue encontrado cerca de un área residencial en el distrito de Nevsky, y su mano contenía una moneda inscrita con las palabras: “Siempre estás en mi corazón”.

Las imágenes de la cámara de seguridad parecen capturar a Lisina entrando al edificio mientras come papas fritas; posteriormente, las mismas cámaras captan una imagen de su cuerpo en el suelo fuera del edificio.

La muerte de la estrella para adultos fue anunciada por su novio, quien se conoce con el nombre de “Rustam M”, informó The Sun. Pidió a sus fans que lo ayudaran a organizar y pagar por su entierro.

Se cree que Lisina, originaria de Siberia, compró recientemente un apartamento en la capital del norte. Los medios informaron que los policías no pudieron establecer de inmediato su identidad ya que no llevaba ninguna identificación, solo una tarjeta bancaria.

