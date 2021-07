Hallan dos muertos baleados en un auto tras homicidio de golfista en Georgia, uno de ellos latino

Un pistolero no identificado está siendo solicitado por el homicidio del golfista Gene Siller y en su camioneta hallaron dos cadáveres más, uno de ellos hispano, en las afueras de Atlanta.

Siller, golfista profesional de 41 años, fue fatalmente baleado cerca del hoyo 10 en el Pinetree Country Club cerca de Kennesaw (Georgia) alrededor de las 2:20 p.m. el sábado. Poco después la policía del condado Cobb encontró dos cadáveres masculinos con heridas de bala dentro del auto del sospechoso, informó CNN.

La policía dijo que Siller, un hombre casado y padre de dos niños, murió después de que el atacante condujo una camioneta Dodge Ram 3500 blanca hacia el campo de golf y le disparó. El sospechoso huyó de la escena, pero la policía encontró su camioneta con dos cadáveres.

“Ambos sufrieron aparentes heridas de bala”, dijo la oficial de policía Shenise Barner. “Uno de los hombres fue identificado como Paul Pierson, el propietario registrado de la Ram 3500. El otro aún no ha sido identificado, pero se cree que es de raza hispana”.

El campo de golf del club está cerca y es usado por la Universidad Estatal de Kennesaw, lo que llevó a emitir un alerta estudiantil el sábado. La policía no ha revelado un posible motivo del tiroteo ni alguna conexión entre Siller y su atacante.

El presidente de la Asociación Nacional de Golfistas Profesionales (PGA of America), Jim Richerson, emitió un comunicado: “Estamos realmente desconsolados al escuchar sobre el asesinato sin sentido que tuvo lugar ayer en Pine Tree Country Club en Georgia y que se cobró la vida del miembro de PGA Gene Siller”.

Here is the GFM for Gene Siller's family. Siller was tragically murdered yesterday while working at a course in the Atlanta area. https://t.co/ALpaBgphWk — Monday Q Info (@acaseofthegolf1) July 4, 2021

All of us at the GSGA are deeply saddened by the tragic events that occurred earlier today at Pinetree CC. Our thoughts and prayers are with Gene Siller’s family and friends. 🙏 — Georgia State Golf Association (@GSGA) July 4, 2021