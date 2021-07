Le dicen de todo a Adamari López, por sus leggings pegaditos y su top escotado con encaje en Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López compartió con su público de Hoy Día parte de la rutina de ejercicios que realiza y que la ha llevado a tener la nueva figura que ahora presume. Para esta sesión televisiva se pusó unos leggings pegaditos y un top escotado en negro con encaje. Al verla en Instagram sus fans y detractores le han dicho de todo.

Algunos la felicitan por lo bien y sexy que se ve. Y es que en este 2020 la puertorriqueña ha logrado llegar a tener una figura que en todo el año pasado no logró, aún cuando se sometió a varias sesiones de Zumba con Toni Costa, durante la pandemia. Pero hay otros que insisten en creer que la razón por la cual está tan delgada es por la cirugía estomacal a la que se sometió, así como han dicho Javier Ceriani y Elisa Beristain en Chisme No Like.

Claramente hay muchos que no le creen a Adamari, son muchos los que creen más en las palabras de Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like, que su delgadez es por un balón gástrico.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido Adamari López, por sus leggings pegaditos y su top escotado con encaje en Telemundo: “¡¡Wow, impresionante el cambio de Adamari!!”, “El balón gástrico le hizo de gran ayuda a Adamari”, “Cómo bien decimos en Venezuela Adamaris López callando bocas! Una dura 🔥”, “Esa gastro bypass te dejo espectacular”, “Waoo adamaris mis respetos una gran mujer una gran mamá tantas cosas que ha pasado su vida eso es superación puro para delante”, “Después de una cirugía 😂 quien no se cuida? 😂😂😂”.

Así la rutina de ejercicios de Adamari López junto a su entrenador personal Sergio González:

