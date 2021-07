Liam Payne se ha propuesto reconquistar a una de sus famosas ex

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Parece que Liam Payne se ha hartado de la soltería y se ha propuesto reconquistar a una de sus famosas ex entonando el mea culpa en Instagram para reconocer que el fracaso de su historia de amor fue casi exclusivamente culpa suya y tratar de conseguir que la persona en cuestión le dé otra oportunidad.

“No dejes ir a alguien si realmente quieres amarla, incluso si tienes que aprender a amarla a través de tus propios errores. Deja que tu instinto te diga que la necesitas y mantenla cerca siempre. El tiempo se nos acaba, nunca lo ganamos”, ha afirmado en sus Stories.

La gran duda que quedaba tras leer este mensaje era a quién se estaba refiriendo: a la joven modelo Maya Henry, con quien puso punto final a su relación sentimental recientemente tras menos de un año de compromiso, o a la madre de su único hijo, la cantante Cheryl, a quien nunca ha dejado de dedicar todo tipo de halagos en sus entrevistas para reconocer que él no cierra la puerta a una posible reconciliación en el futuro. El propio Liam se encargó de aclarar este misterio etiquetando en su publicación a Maya, que por el momento no ha reaccionado a su propuesta.

La propia estrella de One Direction ha reconocido en el pasado que se precipita a menudo en el terreno amoroso porque no le gusta estar solo y acaba “entrando y saliendo de las relaciones demasiado rápido”.

“Simplemente no soy muy bueno en ellas, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme en manos de otra persona. Eso fue lo que sucedió en mi último noviazgo. No estaba ofreciendo la mejor versión de mí mismo, desde luego no estaba siendo alguien que apreciara o que me gustara. Puedo decir honestamente que me siento mejor ahora. No me sentía bien haciendo lo que hacía, pero tenía que suceder. Es una forma cursi de decir que fue lo mejor para los dos”, afirmó acerca de su ruptura con Maya.

