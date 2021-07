Hispano ebrio y sin licencia chocó contra patrulla policial en Nueva York

Quevin Quintero Crespo fue arrestado en el condado Suffolk de Long Island (NY) bajo cargos por conducir en estado de ebriedad y sin licencia después de chocar un auto policial y casi arrollar a un oficial.

El hecho sucedió alrededor de la 1:45 a.m. del sábado en Beth Page. El Departamento de Policía del Condado Nassau informó que los agentes estaban en Central Ave con las luces de emergencia encendidas realizando otro arresto por conducción bajo intoxicación. En ese momento un oficial que estaba parado afuera de su patrulla vio un auto Honda Pilot acercándose a gran velocidad.

Los oficiales pudieron apartarse del camino cuando el Honda Pilot chocó contra la patrulla, empujándola aproximadamente 40 pies antes de detenerse finalmente. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para doblar la estructura del vehículo policial.

El conductor fue identificado como Quintero Crespo, de 30 años, y residente de Copiague. Una ambulancia de la policía local lo transportó a un hospital cercano para recibir tratamiento. Fue procesado más tarde por el casi fatal incidente, reportó Fox News.

