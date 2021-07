Niña se ahogó mientras jugaba en un lago de Nueva York donde está prohibido nadar

Kyemani Mitchell, una niña de 9 años, murió después de que la rescataron de un lago en Staten Island (NYC) y la llevaron de urgencia a un hospital ayer por la tarde, reportó la policía.

Buzos de los bomberos (FDNY) encontraron a la niña viva después de que cayera al agua alrededor de la 1:45 p.m. en Silver Lake Reservoir, donde está prohibido nadar, acotó SILive.com. La llevaron a un hospital en estado crítico y poco después fue declarada muerta.

Las autoridades dijeron que la menor estaba en el parque con otros siete niños bajo el cuidado de una amiga adulta de la familia. La víctima estaba jugando en la orilla del agua, metiendo solo los pies en el agua con los otros niños, pero aparentemente dio un paso demasiado lejos y se sumergió en el lago. La adulta de 31 años trató de salvarla, pero ella misma se resbaló en el agua, informó Pix11.

EXCLUSIVE | “My baby drowned in the reservoir,” says the devastated Brooklyn mother of her 9-year-old daughter.

“Why were they somewhere they shouldn’t be, that was a restricted area…I had to hear the story from my 10-year-old. It’s horrible.”https://t.co/S9ZjcAn9uX

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 7, 2021