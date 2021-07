Tenista polaco finalizó con la ilusión de Federer de volver a ganar en Wimbledon

Con 24 años de edad y sin grandes triunfos en su novel carrera profesional el tenista polaco Hubert Hurkacz hizo historia al dejar en el camino a Roger Federer, el máximo ganador de Wimbledon. El suizo tendrá ahora que replantear su preparación para intentar retirarse con un nuevo Grand Slam a su historial impecable.

Los ocho títulos y 105 triunfos en All England Club de Roger Federer no intimidaron en ningún momento a Hurkacz, número 18 del mundo en el Ranking ATP. Lo venció con marcador de 3-6, 6(4)-7(7) y 0-6 en los cuartos de final. Cuando tuvo que sufrir en la segunda manda no se amilanó ante la presión que metía el público en favor de Roger.

Hurkacz bien podría ser recordado como el último rival que enfrentó Federer en el Abierto de Londres, su favorito toda la vida. Sin embargo, el tenista suizo todavía no da indicios de un posible retiro con 39 años de edad.

An ovation for 22 years of memories

It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon

July 7, 2021