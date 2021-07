Final Eurocopa 2020: historia y curiosidades de Wembley, el estadio donde será la final

La fiesta final de la Eurocopa 2020, primera que se disputa en diferentes países en simultáneo, se llevará a cabo este domingo 11 de julio en el mítico estadio de Wembley de Londres y tendrá a dos selecciones históricas y campeonas del mundo como Italia e Inglaterra.

Esta sede majestuosa que fue rediseñado, construido y abierto nuevamente al público en 2007. Es la casa de la Selección Inglesa y sirve también para acoger las finales de los torneos FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Su capacidad total es de 90 mil espectadores.

Su construcción costó €1,097 millones de euros y su arquitecto es Norman Foster. Sustituyó al Wembley original que fue abierto en 1923 y demolido en 2002. En el nuevo estadio se disputaron las finales de la UEFA Champions League 2011, 2013 y la que se jugará en 2023. También albergó el fútbol olímpico de los JJOO Londres 2012.

Hasta ahora se han disputado siete desafíos de la presente Euro en “La Casa del Fútbol” y su capacidad en el aforo ha variado. En los tres juegos de Inglaterra en el Grupo D ingresó entró el 25% (22.500). Luego se jugaron los duelos de octavos de final: Italia-Austria y el Inglaterra-Alemania, en los que ingresaron 45.000 espectadores.

En las semifinales y final de la Euro 2020 el gobierno británico confirmó el aumento considerable en el porcentaje de su capacidad. Será del 75%, lo que representa un aforo de 60 mil aficionados.

Inglaterra estará bien animada, mientras que los italianos ya hicieron sus gestiones para viajar hasta Londres para vivir la final junto a la Azzurra.

El mayor y más grande recuerdo del fútbol inglés fue el Mundial 1966, único hasta ahora que ha podido ganar la selección de los tres leones. En esa edición de la copa del mundo, Wembley albergó nueve partidos: cinco en la fase de grupos, uno de cuartos de final, uno de semifinales, el duelo por el tercer puesto y la final Inglaterra vs. Alemania Federal.

En la Eurocopa 1996 recibió los tres juegos de Inglaterra en la fase de grupos contra Suiza, Escocia y Países Bajos. Luego albergó el Inglaterra vs. España de cuartos y el Inglaterra vs. Alemania de semifinales que se definió en penales. Y cerró con la final del 30 de junio de 1996 entre Alemania y República Checa.

Domingo 13 de junio de 2021 – Grupo D: Inglaterra – Croacia

Viernes 18 de junio de 2021 – Grupo D: Inglaterra – Escocia

Martes 22 de junio de 2021 – Grupo D: República Checa – Inglaterra

Sábado 26 de junio de 2021 – Octavos de final: Italia – Austria

Martes 29 de junio de 2021 – Octavos de final: Inglaterra – Alemania

Martes 6 de julio de 2021 – Semifinal 1: Italia – España

Miércoles 7 de julio de 2021 – Semifinal 2: Inglaterra – Dinamarca

Domingo 11 de julio de 2021 – Final: Italia – Inglaterra

