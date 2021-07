Konami canceló su contrato con Griezmann por polémico video con Dembélé en el que se burlan de trabajadores asiáticos

Tarde o temprano, los actos tienen consecuencias. En carne propia lo está viviendo Antoine Griezmann, quien perdió su contrato con la empresa de videojuegos Konami luego de que se filtrara un video suyo junto a Ousmane Dembélé, en el cual se burlan de unos trabajadores asiáticos.

La situación ocurrió en 2019, en un hotel de Japón durante la pretemporada del Fútbol Club Barcelona. Por el contexto, entendemos que miembros del staff del hotel se encontraban solucionando un problema con el televisor de la habitación que Griezmann y Dembélé compartían.

Mientras esto ocurría, Dembélé grababa a la vez que se expresaba en francés de manera despectiva, con tintes discriminatorios, acerca de los trabajadores: “Todas estas caras feas solo para jugar PES, hermano“, “¿No te avergüenza?” y “Chicos, ¿están ustedes tecnológicamente avanzados en su país o no?“, son algunas de las frases dichas por el delantero francés.

Griezmann no llegó a decir ni una palabra, pero en par de oportunidades su sonrisa nos puede llevar a pensar que compartía la línea de pensamiento de su compañero. Para Konami, su actitud fue lo suficientemente irrespetuosa como para rescindir el contrato.

French football stars Ousmane Dembele and Antoine Griezmann appeared to be mocking the Asian staff in their hotel in leaked footage from 2019.

