Neoyorquino sufrió mortal accidente de paracaidismo en Pensilvania

Frank Kancso, residente de Staten Island (NYC), murió en un accidente de paracaidismo en el este de Pensilvania, a pesar de tener amplia experiencia en esa práctica.

La policía estatal en el condado Monroe informó que un equipo médico de emergencia de Bushkill fue llamado al Centro de paracaidismo “Sky’s the Limit” alrededor de las 2:30 p.m. del lunes, donde encontraron al hombre inconsciente en el suelo en el área de aterrizaje.

La oficina forense del condado Lehigh dijo que Kancso, de 35 años, fue declarado muerto en el Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest. Estaba prevista una autopsia hoy miércoles para determinar la causa y la forma del deceso, detalló ABC News.

La policía estatal, el forense del condado y la Administración Federal de Aviación (FAA) están investigando, y se notificó a la oficina del fiscal. La policía dijo que Kancso era un paracaidista experimentado que había completado miles de saltos.

Fue el segundo accidente mortal de este tipo en los últimos meses en el mismo sitio. En abril, Edward Harney, de 74 años y residente de Paramus (Nueva Jersey), murió cuando su paracaídas se abrió, pero de alguna manera se separó de él durante un salto desde 14,000 pies con otros tres saltadores, dijeron las autoridades.

Frank Kancso died at Sky’s the Limit Skydiving Center in Monroe County, where Paramus, NJ resident Edward Francis Harney was killed last April. #dailyvoice #skydiving https://t.co/9AwtKA0AMb

— DV Bergen County (@DVBergen) July 6, 2021