Pediatra latino acusado de abusar de niños en Maryland afirma que está embrujado y evita juicio: declaran “incapacidad mental”

Un nuevo giro insólito tuvo el esperado juicio del ex pediatra Dr. Ernesto César Torres, acusado de cientos de cargos de delitos sexuales contra 19 víctimas menores de edad en Maryland.

La jueza Stevenson Solt, de la Corte de Circuito del Condado Frederick, dictaminó ayer que el acusado, quien hace años perdió la licencia médica, no es competente para ir a juicio, luego de que dos psiquiatras testificaran sobre los supuestos delirios del médico, incluyendo su creencia de estar “embrujado”.

Torres, de 70 años y de origen peruano, fue acusado de 98 cargos por supuestamente abusar de menores de edad en un lapso de casi dos décadas, entre julio de 2001 y abril de 2019. También enfrenta 61 cargos de abuso sexual en otro caso, con presuntos delitos que se remontan a la década de 1980.

En una opinión escrita emitida el miércoles, la jueza Solt dictaminó que Torres es incompetente y ordenó que continúe recluido en un hospital bajo la supervisión del Departamento de Salud de Maryland (MDH). La capacidad de Torres se evaluará en 90 días, además de las revisiones anuales.

Torres ya había sido declarado incompetente para ser juzgado en abril de 2020, pero hace dos semanas se celebró otra audiencia de competencia después de que se cuestionara su gravedad mental durante su reclusión en el Spring Grove Hospital.

“La competencia se define como la capacidad del acusado para ayudar a un abogado a preparar una defensa y comprender la naturaleza de los procedimientos”, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Estado del Condado Frederick.

Durante la audiencia de aproximadamente siete horas del 23 de junio, dos psiquiatras opinaron si los delirios de Torres de una “malvada bruja negra” lo hacen incompetente para ser juzgado. Según los informes, el médico cree que una bruja salió de una pintura en su casa y se apoderó de su vida.

La Dra. Christiane Tellefsen, llamada por la abogada defensora Margaret Teahan, testificó que Torres es incompetente y tiene un trastorno delirante, lo que afecta su comprensión del sistema judicial.

Pero en cambio la Dra. Danielle Robinson, del MDH, encontró que Torres era competente para ser procesado por sus supuestos crímenes. En la corte, Robinson describió la creencia de Torres en la “bruja” como algo inusual, pero afirmó que podía hablar inteligentemente sobre otros temas, incluidos los procedimientos judiciales.

“Ambas testigos son expertos en el campo cuyas credenciales son igualmente impresionantes. El Tribunal concluye que cada opinión es igualmente posible. Por lo tanto, este Tribunal no puede concluir, hoy, más allá de una duda razonable, que el acusado es actualmente competente para ser juzgado”, afirmó la jueza.

Con esta conclusión, el fiscal estatal Charlie Smith cree que las víctimas pierden una oportunidad de cierre. “Es muy frustrante que estas innumerables víctimas no puedan confrontar al acusado y tener su día en la corte”, escribió.

En una entrevista, el fiscal Smith calificó el caso como una “situación única”, considerando que Torres continúa detenido bajo la supervisión de MDH, cuyo psiquiatra testificó que sí es competente para ir a juicio. Aunque se han programado más revisiones de competencia, Smith reconoció que el tribunal desestimará los cargos contra Torres después de que transcurran cinco años, reportó el diario local Frederick News-Post.

BREAKING: Former Frederick pediatrician found incompetent to stand trial for sexual abuse of minorshttps://t.co/sJMdIA7Oeu via @MaryGraceKeller

— Frederick News-Post (@frednewspost) July 7, 2021