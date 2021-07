En estado vegetal hispano de 17 años tras recibir disparo de otro conductor en carretera de Houston

Las autoridades en Houston, Texas, continúan tras la pista del conductor del vehículo sedan marca Buick señalando por dispararla en la cabeza a un adolescente de 17 años que se encontraba en otro auto.

David Xavier Castro permanece bajo soporte vital tras un ataque catalogado como de furia al volante este martes.

El adolescente fue baleado mientras conducía el vehículo de su padre luego de un juego de los Astros.

Según el Departamento de Policía de Houston, describió el atacante como un hombre de piel negra.

La agencia además divulgó una imagen del vehículo blanco de cuatro puertas y “sunroof”.

UPDATE: Newly obtained surveillance photo of suspect vehicle wanted in the shooting of a teen at 600 McCarty St. last night.

Vehicle believed to be a white Buick driven by a black male suspect. Please call @CrimeStopHOU with info for reward.

More info at https://t.co/Esgjrl6Fn1 pic.twitter.com/8hspdYwanL

— Houston Police (@houstonpolice) July 7, 2021