Auto de lujo BMW huyó tras arrollar fatalmente a un hombre en Brooklyn

NYPD está tras la pista del conductor de un auto BMW que huyó de la escena después de golpear fatalmente a un hombre en una calle de Brooklyn, la noche del miércoles.

La policía de Nueva York dijo que el hombre de 54 años intentaba cruzar Rockaway Parkway, en Lenox Road en el área de East Flatbush, justo antes de las 11 p.m., cuando fue golpeado por un BMW blanco que viajaba hacia el sur, lo tiró al suelo y luego continuó su paso, huyendo del lugar.

Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 llegaron y encontraron a la víctima tirada en el camino con un trauma severo. Paramédicos EMS transportaron al hombre al Brookdale University Hospital Medical Center, donde fue declarado muerto. Su identidad no fue revelada de inmediato, a la espera de la notificación correspondiente a la familia.

Según los datos del plan de seguridad vial “Visión Cero” de Nueva York, al menos 60 peatones han sido atropellados fatalmente en toda la ciudad en 2021. La mayoría de esos incidentes ocurrieron entre las 9 p.m. y medianoche, acotó Pix11.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

