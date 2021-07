BTS se escuchará en la final de la Eurocopa 2021; cuándo y cómo ver el show en vivo

Los chicos de BTS suman un nuevo triunfo a su carrera, pues serán los encargados de ponerle ritmo a la gran final de la Eurocopa 2021.

La noticia se dio a conocer desde la cuenta oficial en Twitter de la UEFA el pasado 2 de julio, después de que lanzaran una votación para que los usuarios eligieran quién pondría la música durante el final del torneo futbolístico de Europa en la mítica cancha de Wembley, en Londres, este domingo 11 de julio.

El grupo BTS venció a Louis Tomlinson, Billie Eilish y Usher en una reñida votación, y el tema ganador fue “Butter”, interpretada por el grupo coreano.

BTS, Louis Tomlinson, Billie Eilish, Usher…

Which song do you want to hear played by the #vivostadiumdj at Wembley Stadium?

Vote below 👇@vivo_europe #EUROsongSelector

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021